Losertyp Eddie (Bradley Cooper) kommt durch Zufall an eine wirkungsvolle Droge, die sein Gehirn auf 180 bringt. Prompt verdient er an der Börse Millionen und verkehrt in den höchsten Kreisen. Doch bald muss sich Eddie mit ungeahnten Nebenwirkungen des Mittels herumschlagen und hat prompt einige finstere Gestalten am Hals. - Cleverer Thriller mit "Hangover"-Star Bradley Cooper und Robert De Niro in einer Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen