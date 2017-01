MGM 04:05 bis 06:00 Komödie Der rosarote Panther kehrt zurück GB 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im fernöstlichen Lugash wird der größte Diamant der Welt, der "rosarote Panther", aufbewahrt. Trotz ausgeklügelter Sicherheitsmaßnahmen gelingt es einer schwarzmaskierten Gestalt, den Stein zu stehlen. Inspektor Clouseau (Peter Sellers) verdächtigt Sir Charles Litton (Christopher Plummer). Um sich zu entlasten, macht der sich selbst auf die Suche nach dem Täter. - Peter Sellers in seiner Paraderolle: zum Totlachen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Inspektor Clouseau) Christopher Plummer (Sir Charles Litton) Herbert Lom (Chefinspektor Dreyfus) Catherine Schell (Claudine Litton) Burt Kwouk (Cato) Peter Arne (Colonel Sharki) Grégoire Aslan (Polizeichef) Originaltitel: The Return of the Pink Panther Regie: Blake Edwards Drehbuch: Frank Waldman, Blake Edwards Kamera: Geoffrey Unsworth Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12