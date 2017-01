MGM 18:25 bis 20:15 Abenteuerfilm Die Stadt der Verlorenen I, USA 1957 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erfahrene Wüstenführer Joe (John Wayne) soll den Abenteurer Paul Bonnard (Rossano Brazzi) durch die Sahara begleiten. Der will dort einen Schatz bergen. Die schöne Dita (Sophia Loren) schließt sich ihnen an. Das führt zu Rivalitäten zwischen den beiden Männern. - Kernige Männer und rassige Frauen auf gefährlicher Sahara-Tour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Joe January) Sophia Loren (Dita) Rossano Brazzi (Paul Bonnard) Kurt Kasznar (Präfekt Ducas) Ibrahim El Hadish (Galli-Galli) Sonia Moser (1. Mädchen) Angela Portaluri (2. Mädchen) Originaltitel: Legend of the Lost Regie: Henry Hathaway Drehbuch: Ben Hecht Kamera: Jack Cardiff Musik: Angelo Francesco Lavagnino Altersempfehlung: ab 12