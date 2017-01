TNT-Serie 14:20 bis 15:10 Krimiserie Good Behavior It Still Fits Bitch USA 2016 Merken Nachdem Letty Kaution für ihre Mutter Estelle stellen muss, stellt sich die Frage, wer von den beiden Frauen besser in der Lage ist, Jacob aufzuziehen. Als dann noch Jacobs Vater Sean unangekündigt auftaucht, ist das Chaos perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Kern (Rob) Jesse C. Boyd (Zeke) Todd Williams (Sean) Bobby Batson (Dax Dash) Charli Head (Autumn Dash) Nyles Steele (Jacob Raines) Jay Gates (Father) Originaltitel: Good Behavior Regie: Mark Piznarski Drehbuch: Dana Baratta Musik: Thomas Hass Christensen