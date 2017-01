TNT-Serie 10:15 bis 11:05 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Verrat auf höchster Ebene USA 1991 Merken Jessica wurde zu einem diplomatischen Empfang in Washington eingeladen. Als sie dort auf den Geheimagenten Michael Haggarty trifft, ahnt sie, dass etwas im Gange sein muss. Und tatsächlich erzählt ihr Michael schon bald, dass er sich mit dem KGB-Agenten Yuri treffen möchte, da dieser eine Liste mit britischen Undercover-Agenten besitzt. Sollte diese Liste in falsche Hände geraten, steht das Leben der Männer auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Richard Beymer (Charles Lawton Standish) Theodore Bikel (Yuri Lermentov) Len Cariou (Michael Hagarty) Spiros Focás (Constantin Kesmek) Louis Giambalvo (Lt. Blaisdell) Janet Julian (Bonnie Hartman) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6