Discovery Channel 04:05 bis 04:45 Dokumentation Killing Fields - Mörderjagd in Louisiana Familienangelegenheiten USA 2015 Stereo 16:9

Der Mörder von Eugenie Boisfontaine läuft immer noch frei herum, davon sind die Ermittler im Iberville Parish Sheriff's Office überzeugt. In dieser Folge gerät der Ex-Mann der Toten ins Visier der Fahnder. Denn mit seinem unkooperativen Verhalten macht sich der frühere Ehemann des Opfers selbst zum neuen Hauptverdächtigen. Außerdem wollen die Beamten der Mordkommission mit Hilfe der Medien bislang unbekannte Zeugen zu einer Aussage bewegen. Der Plan geht auf: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung vernimmt Detective Aubrey St. Angelo einen Häftling im Gefängnis - hat der verurteilte Verbrecher etwas mit dem Fall zu tun? Oder war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

Originaltitel: Killing Fields