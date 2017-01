Discovery Channel 01:05 bis 01:50 Dokumentation Killing Fields - Mörderjagd in Louisiana Der Fall USA 2015 Stereo 16:9 Merken Detective Rodie Sanchez ist ein abgebrühter Cop! 32 Jahre seines Lebens arbeitete er im Iberville Parish Sheriff's Office - und brachte dank akribischen Ermittlungen zahlreiche Schwerverbrecher hinter Gitter. Doch ein ungelöster Fall lässt dem pensionierten Kriminalbeamten keine Ruhe: Wer ist der Mörder von Eugenie Boisfontaine? Geplagt von dieser zermürbenden Frage unterbricht Sanchez seinen Ruhestand, um den Fall gemeinsam mit seinen jungen Kollegen neu aufzurollen. Dabei fangen die Ermittler ganz von vorne an: beim Fundort der Leiche, den wichtigsten Zeugen und DNA-Spuren auf einem fast 20 Jahre alten Kleidungsfetzen. Kann das Hightech-Labor der Louisiana State Police den Killer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killing Fields