Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Clandestino - Das organisierte Verbrechen am Amazonas E 2015 Stereo 16:9 El Dorado, die legendäre Stadt aus Gold, ist wohl nur ein Mythos. Aber was in den Minen von Las Cristinas im Süden von Venezuela passiert, ist bittere Realität. Umgeben von Regenwald und mitten im Stammesgebiet indigener Völker befindet sich hier eines der größten Goldvorkommen Südamerikas. Seit die Regierung einer ausländischen Firma die Lizenz zum Schürfen entzogen hat, fielen 40.000 Schatzsucher in das Territorium ein - mit fatalen Folgen für Mensch und Natur. Um mehr über den Goldrausch und die obskuren Bandengeschäfte, die dahinter stecken, zu erfahren, wagt sich Reporter David Beriain in die Höhle des Löwen. Doch der ist in einem korrupten Syndikat organisiert und bis a Originaltitel: Clandestine Amazon