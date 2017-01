Discovery Channel 17:10 bis 17:55 Dokumentation Killing Fields - Mörderjagd in Louisiana Der letzte Zeuge USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Mordfall Eugenie Boisfontaine gibt es endlich eine heiße Spur! Eine Zeugin gibt an, dass sich die junge Frau kurz vor ihrem Verschwinden mit einem Mann namens Robert getroffen haben soll. Könnte er der Täter sein? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und bringen weitere Verdächtige ins Spiel: Im Verhörraum des Sheriff-Büros müssen die Männer den Detectives Rede und Antwort stehen - dabei sind die erfahrenen Kriminalbeamten sicher, einen Lügner enttarnt zu haben. Um die Puzzleteile des Falls zusammenzufügen, holt Rodie Sanchez seinen Ex-Partner Mike Sparks wieder mit an Bord. Ein anonymer Hinweis führt die Ermittler außerdem zu einem möglichen neuen Leichenfundort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killing Fields