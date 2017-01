Discovery Channel 13:15 bis 14:05 Dokumentation Edge of Alaska - Die vergessene Stadt Schönes neues McCarthy USA 2015 Stereo 16:9 Merken Bulldozer und Betonmischer im beschaulichen McCarthy? Das bedeutet nichts Gutes! Geschäftsmann Neil Darish lässt die Katze aus dem Sack und gesteht den Bewohnern seine Pläne für ein weiteres Großprojekt: Auf 20 Hektar Bauland will der Unternehmer ein riesiges Luxushotel mit mehr als 100 Zimmern errichten. Die geplante Bettenburg wird das idyllische Landschaftsbild der Wrangell Mountains massiv verändern. Denn für das neue Hotel muss nicht nur eine Straße gebaut, sondern auch der Wald gerodet werden. Um das Schlimmste noch zu verhindern, geht Jeremy Keller auf die Barrikaden und trommelt eine schlagkräftige Truppe zusammen. Sein Motto des Widerstands: Das alte McCarthy mag vielleic In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge of Alaska Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12