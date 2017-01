Discovery Channel 08:35 bis 08:55 Unterhaltung Adam Richman - Jäger des ultimativen Geschmacks Milwaukee, Wisconsin USA 2014 Stereo 16:9 Merken Speck, Spinat, Artischocken, karamellisierte Zwiebeln, Kräuterfrischkäse und ein halbes Pfund Rinderhack auf einem gegrillten Ciabattabrötchen: In Milwaukee ist Adam Richman zu Gast in einem Restaurant, das auch James Bond begeistern würde. Das "Safe House" wurde 1966 zu Zeiten des Kalten Krieges eröffnet. Das Lokal ist wie eine konspirative Wohnung aufgemacht, alles steht im Zeichen der Spionage. Der "Spy-Burger" , eine Spezialität des Hauses, ist absolut zu empfehlen. Das Monstrum macht auch Top-Agenten satt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Finds Food