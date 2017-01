Spiegel Geschichte 04:20 bis 05:15 Dokumentation Amerika von oben Der Wilde Westen USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 63: Der Westen Amerikas fasziniert die Menschen seit Generationen: Legenden ranken sich um berühmte Revolverhelden und Geschichten erzählen von Pelzjägern aus der ganzen Welt, die ihr Leben in eisigen Wäldern aufs Spiel setzten. Während die erste Eisenbahn über die weiten Steppen donnerte, suchten Unternehmer und Goldgräber ihr Glück in den Bergminen, und Frauen erkämpften sich das Wahlrecht. Der Wilde Westen kann von vielen Schicksalen berichten: von Künstlern und Abenteurern, von Frauen und Kindern, von Hoffenden und Träumern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America Altersempfehlung: ab 12