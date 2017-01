Spiegel Geschichte 22:05 bis 23:00 Dokumentation Prohibition Mord und Totschlag USA 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Mitte der 20er Jahre florieren die illegale Herstellung und der Verkauf von Alkohol in den gesamten USA. So wird Bier in den Mesas und Canyons des Südwestens gebraut, Whisky in den Hügeln und Höhlen von Kentucky gebrannt und Traubensaft in den Kellern von Stadtwohnungen zu Wein vergoren. Mit der Kriminalisierung eines der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes verschafft das Prohibitionsgesetz gewieften Gangstern eine Möglichkeit, gewaltige Profite zu erzielen. Mächtig gewordene Schmuggler und Schwarzhändler kämpfen mit Gewalt um die Vorherrschaft im lukrativen illegalen Alkoholhandel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prohibition