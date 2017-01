Spiegel Geschichte 17:35 bis 18:30 Dokumentation Amerika von oben Missouri USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 50: Der Flug über Missouri geht entlang des Mississippi, über die Ozark Mountains und die weiten Felder. Hier entstanden die Geschichten über Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hier erschuf Walt Disney in seinen ersten Studios Micky Maus. In der jüngsten Geschichte kam der Staat durch zwei tragische Ereignisse in die Schlagzeilen: 2011 zerstörte ein Tornado die Stadt Joplin, 2014 löste der Tod von Michael Brown in Ferguson landesweite Proteste aus. Legendär ist Jesse James, der bekannteste Bandit Missouris. In einem Vorort von Kansas City ist sein Leben im "Jesse James Bank Museum" dokumentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America