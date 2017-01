Disney XD 04:20 bis 04:40 Trickserie Phineas und Ferb Der Rückgabewahnsinn / Die Supergärtner USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Die Jungs bauen den ultimativen Abschlagkäfig, während Dr. Doofenschmirtz mit seinem Zurück-zum-Ladeninator versucht die Tristate Area zu übernehmen.(b) Phineas und Ferbs Mutter engagiert kuriose Landschaftsgärtner, um ihren Garten zu verschönern, während Dr. Doofenschmirtz versucht sich an einer alten Bekannten zu rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Sue Perrotto, Robert F Hughes Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh