Disney XD 01:25 bis 01:50 Trickserie The Super Hero Squad Show Kampf der Giganten USA 2010 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Um den Seelenstein zu gewinnen, hetzt Thanos die Squad gegen Squadron Supreme auf, ein Team von Helden aus einem anderen Universum! Es ist ein Kampf der Giganten, in dem Iron Man gegen Nighthawk, Hulk gegen Hyperion und Scarlet Witch gegen Power Princess antritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show