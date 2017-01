Disney XD 16:15 bis 16:40 Trickserie Star Wars Rebels Düstere Visionen USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Geplagt von Visionen von Maul muss Ezra durch die Galaxis reisen. An seinem Ziel angekommen muss er an einem merkwürdigen Ritual teilzunehmen, um seine Verbindung zu Maul zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars Rebels Regie: Bosco Ng Altersempfehlung: ab 6