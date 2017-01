National Geographic People 02:20 bis 03:05 Dokumentation Gipfeltreffen der Extremsportarten USA 2011 2017-01-14 20:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Osthang der Rocky Mountains liegt am Rand des ältesten Nationalparks Kanadas die Kleinstadt Banff. Seit 1976 findet hier jährlich ein internationales Filmfestival für Abenteuer- und Outdoor-Dokumentationen statt. Durchschnittlich 1.000 Produktionen aus der ganzen Welt werden eingereicht, um die Jury zu überzeugen. Die Filme, die in Banff gezeigt werden, haben alle eins gemeinsam: Immer geht es um extreme Situationen in der Natur, um Freikletterer und Drachenflieger, um irrwitzige Snowboard-Rides, Schussfahrten mit dem Mountain-Bike oder wagemutige BASE-Jumper. In "Gipfeltreffen der Extremsportarten" zeigt NATIONAL GEOGRAPHIC sechs Filme, die alle auf dem Festival von Banff gelaufen sind. Präsentiert werden die atemberaubenden Dokus über einige der furchtlosesten Adrenalin-Junkies des Planeten von dem Eiskletterer und Paragliding-Piloten Will Gadd. Auf dem Programm stehen Klettern, Kayak fahren, BASE-Jumping, Eisklettern, Höhlenwanderung und Snowboard fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Expeditions

