National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Krebs im Knast GB 2009-2011 2017-01-01 03:05 Stereo 16:9 HDTV Ein Schuldenberg bringt die junge Mutter Ruthie Lambert dazu, sich auf einen riskanten Deal einzulassen. Sie soll Kokain aus Peru in die USA schmuggeln. Gleich mehrmals gelingt das hochriskante Vorhaben, doch schließlich folgt das Unvermeidliche: Sie wird vom peruanischen Zoll erwischt und landet im Gefängnis. Erst hier, bei einer routinemäßigen Untersuchung, erfährt Ruthie die bittere Wahrheit: Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt! Ruthie beschließt, aus dem Gefängnis zu fliehen, um ihre Familie ein letztes Mal vor ihrem Tod sehen zu können... Originaltitel: Banged Up Abroad