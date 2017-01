National Geographic People 12:40 bis 13:25 Reportage Gok's Chinese Takeaway Amsterdam SIN 2016 2017-01-05 08:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein besonderes Reiseziel darf auf Gok Wans kulinarischer Entdeckungsreise ganz sicher nicht fehlen: die Niederlande. Wo sonst könnte er die Wechselbeziehung zwischen chinesischer und regionaler Küche besser untersuchen als in der Hauptstadt Amsterdam? Aus den ehemaligen Kolonien der Niederlande in Südostasien und Lateinamerika kamen Gerichte ins Land, die die Esskultur bis heute stark beeinflussen. Kann Gok Wan in Amsterdam die Hybriden der chinesischen Kochkunst überhaupt noch als solche erkennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gok's Chinese Takeaway