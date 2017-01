National Geographic People 08:35 bis 08:55 Dokumentation Tessa & Scott: Ein Leben auf dem Eis Der zweite Grand Prix CDN 2013 2017-01-04 06:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Tessa Virtue und Scott Moir stehen sich sehr nah. Anders als beispielsweise Filmschauspieler, die sich nach dem Dreh erst einmal nicht mehr sehen, sind die beiden kanadischen Sportstars auch nach dem Training und nach den Wettkämpfen unzertrennlich. Und sie wissen: Nicht nur auf dem Eis können sie sich hundertprozentig auf einander verlassen. Trotzdem machen sie sich in Paris so ihre Gedanken. Dann treten sie bei der Kür an - und gehen nach den Vorläufen überraschend als Underdogs ins Finale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tessa & Scott