National Geographic 10:00 bis 10:30 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Marco Polo GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit dem 13. Jahrhundert gilt der Venezianer Marco Polo (um 1254 bis 1324 n. Chr.) als einer der bedeutendsten Weltreisenden: Folgt man seinem Reisebericht, so war er der erste Europäer, der China bereiste, wo er es als Händler zu einem gewaltigen Vermögen brachte. Beweise für Marco Polos Schilderungen gibt es jedoch nicht: In China haben sich keine Dokumente erhalten, die seine Darlegungen stützen würden. Merkwürdig erscheint auch, dass Polo ausgerechnet das beeindruckendste Bauwerk des Riesenreiches, die Chinesische Mauer, in seinem Bericht mit keiner Silbe erwähnt. Immer wieder sorgten diese Unstimmigkeiten dafür, dass Marco Polos Reiseberichte in Zweifel gezogen wurden. Hat er die meisten seiner Informationen über das Reich der Mitte lediglich von anderen Autoren abgeschrieben, ohne selbst je dort gewesen zu sein? Oder lassen sich doch Beweise dafür finden, dass seine Behauptungen der Wahrheit entsprechen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Dennehy (Himself - Narrator) Frances Wood (Herself - Author, Did Marco Polo Go to China?) David Trotter (Himself - Department Head European Languages, Aberystwyth Un) Benjamin Colbert (Himself - Senior Lecturer, Wolverhampton University) Originaltitel: Mystery Files Regie: Ben Mole