National Geographic 02:45 bis 04:25 Dokumentation Der Piraten-Codex GB 2007 2017-01-07 08:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Die packende Dokumentation wandelt auf den Spuren des legendären Piratenkapitäns Black Sam Bellamy und seines Schiffes, der Whydah. Im 18. Jahrhundert machte Bellamy die Weltmeere unsicher. Heute ist der Meeresarchäologe Barry Clifford auf der Suche nach dem Vermächtnis des Freibeuters: Im Jahre 1717 soll Bellamy unermessliche Reichtümer von 50 Schiffen erbeutet und an Bord seines eigenen Schiffes verfrachtet haben. Clifford und sein Team machen sich auf die Suche nach dem Wrack der Whydah. Sie sind überzeugt, dass sie kurz vor einer unglaublichen Entdeckung stehen. NATIONAL GEOGRAPHIC hat die archäologische Expedition zum Meeresgrund begleitet und rekonstruiert zugleich die sagenhafte Geschichte des Captain Black Sam Bellamy und seiner Crew. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pirate Code

