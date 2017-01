National Geographic 20:05 bis 21:00 Dokumentation Ägyptens antike Unterwelt USA 2008 2017-01-01 00:20 Dolby 16:9 HDTV Merken Stilistisch innovativ und mitreißend erzählt die Dokumentation "Ägyptens antike Unterwelt" vom Totenglauben der alten Ägypter: Namhafte Ägyptologen kommen zu Wort und erläutern, wie sich die Bewohner des Nilreiches das Leben nach dem Tode vorstellten - und mit welchen aufwändigen Mitteln sie ihre Verstorbenen auf die Reise ins Reich des Totengottes Osiris vorbereiteten. Nicht nur die realen Lebensumstände der damaligen Menschen werden in "Ägyptens antike Unterwelt" in detailgetreuen Spielszenen und Computer-Rekonstruktionen zum Leben erweckt: Auch die Mythologie vom "Totengericht", in dem der Verstorbene vor Osiris Rechenschaft ablegen musste, wird in ebenso erschreckenden wie faszinierenden Bildern lebendig und verdeutlicht den Stellenwert religiös-moralischer Vorstellungen im Alltagsleben der antiken Ägypter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Egypt Underworld