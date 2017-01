National Geographic 06:50 bis 07:35 Dokumentation Legendäre Krieger Geheimnisvolle Kreuzritter GB 2011 2017-01-07 11:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Um die Straße zwischen Akkon und Damaskus zu sichern, ließ der französischstämmige König Balduin IV. von Jerusalem im Oktober 1178 an der Jakobsfurt des Flusses Jordan eine mächtige Burg errichten - die Chastellet du Gué de Jacob. Sultan Saladin war die Festung ein Dorn im Auge, und so ließ er sie ein Jahr später, noch vor der Fertigstellung stürmen. Die Anlage wurde zerstört und nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts finden auf dem Terrain der legendären Kreuzfahrerburg Ausgrabungen statt. Archäologen und Gerichtsmediziner haben die Überreste von sechs gefallenen Kreuzfahrern untersucht und dabei faszinierende Details über die Schlacht von Chastellet herausgefunden. Sechs Leben, sechs persönliche Geschichten, sechs Skelette - sie alle erzählen, wie Chastellet den Lauf der Weltgeschichte verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warrior Graveyard