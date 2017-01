Das Erste 01:30 bis 03:08 Drama Der fliegende Händler der Provence F 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Antoine (Nicolas Cazale) hat einen unsteten Kellner-Job in Paris, die Umzugskisten in seiner vergammelten Wohnung sind noch nicht ausgepackt, in der vagen Beziehung zu seiner hübschen Nachbarin Claire (Clotilde Hesme) gibt es viel Unausgesprochenes. Als sein tyrannischer Vater (Daniel Duval), den er vor zwei Jahren im Streit verließ, nach einem Infarkt ins Krankenhaus eingeliefert wird, kehrt Antoine widerwillig in sein Heimatdorf in der Provence zurück. Anstelle seines Vaters, der sich nur sehr langsam erholt, fährt der verlorene Sohn mit einem mobilen Tante-Emma-Laden über die Dörfer, um Konservendosen, Wurst und Fernet Branca zu verkaufen. Doch die Alten und Gebrechlichen, die in ihren malerisch verwitterten Häuschen still auf den Tod warten, zeigen sich misstrauisch gegenüber dem mürrischen, ungeduldigen Städter und nehmen sein Angebot nur zögerlich wahr. Erst dank Claires Charme, die Antoine auf seinem Trip begleitet, erreicht "der Sohn des Lebensmittelhändlers" - so der wörtlich übersetzte Originaltitel dieser beschwingten Sommerkomödie, die in Frankreich Hunderttausende ins Kino lockte - die Herzen der kauzigen Hinterwäldler. Der unentbehrliche fliegende Händler mausert sich zu einer Art mobilem Sozialdienst, der neben den Lebensmitteln auch Menschlichkeit anbietet. Antoine kutschiert seine Kunden schon mal zum Friseur, repariert Hühnerställe und richtet in der Kirche spezielle Gebete aus. Dabei lernt er das Landleben, seine Familie und seine Freundin aus der Stadt lieben. In jeder einzelnen Szene dieses Porträts über einen Stadtflüchtigen ist spürbar, wie der frühere Dokumentarfilmer Eric Guirado in die Landschaft und deren herrlich skurril gezeichneten Charaktere verliebt ist. Seine leichtfüßig in Szene gesetzten Notizen aus der Provence beschreiben eine ganz andere Art von Savoir-vivre und zeugen von einem warmherzigen Verständnis für die vielen unbemerkten Widrigkeiten des Landlebens. Nicolas Cazalé gibt der kantigen, wortkargen Figur des fliegenden Händlers Format. Ein rundum gelungener, kleiner großer Film, der dem Zuschauer das Herz aufgehen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cazalé (Antoine Sforza) Clotilde Hesme (Claire) Daniel Duval (Antoines Vater) Jeanne Goupil (Antoines Mutter) Stéphan Guérin-Tillié (François, Antoines Bruder) Liliane Rovère (Lucienne) Paul Crauchet (Der alte Pater Clément) Originaltitel: Le fils de l'épicier Regie: Eric Guirado Drehbuch: Eric Guirado, Florence Vignon Kamera: Laurent Brunet Musik: Christophe Boutin