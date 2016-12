Das Erste 11:05 bis 12:00 Märchenfilm Rotkäppchen D 2012 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das kleine Rotkäppchen (Amona Assmann) lebt zusammen mit der Mutter am Rande des grossen Waldes. Der Vater hat die Familie kurz nach der Geburt im Stich gelassen, so dass die Mutter allein für den Unterhalt der beiden aufkommen muss. Rotkäppchens Grossmutter (Marie Gruber) ist eine etwas verschrobene und eigensinnige Dame, die zurückgezogen in einer alten Mühle im Wald lebt. Die Dorfleute halten sie für ziemlich verrückt, woran sich ihre Enkelin aber nicht im Geringsten stört. Eines Tages bringt ein Täubchen die Nachricht, dass die Grossmutter krank sei und dringend Hilfe brauche. Weil die Mutter gerade das Kleid der Bürgermeisterin nähen muss, soll sich Rotkäppchen zum ersten Mal ganz allein durch den Wald aufmachen, um der Grossmutter beizustehen. Auf dem Weg dahin lauern zahlreiche Gefahren. Die grösste ist ein alter Wolf (Edgar Selge), der im Holz auf der Lauer liegt und Ausschau nach frischer Beute hält. "Rotkäppchen" ist sicher eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm. Entsprechend oft wurde es schon verfilmt, ob als Zeichentrickfilm, Animationsspass oder aber als Hollywood-Realverfilmung wie zuletzt "Red Riding Hood". Regisseurin Sibylle Tafel legt nun eine weitere Version vor, die im Rahmen des SRF-Schwerpunktes "Märchenhaft" zu sehen ist. Diese moderne Variante überzeugt insbesondere durch die ausgefeilte Figurenzeichnung und die überzeugend aufspielenden Darsteller - so Edgar Selge als böser Wolf und Amona Assmann in der Rolle des selbstbewussten Rotkäppchens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amona Aßmann (Rotkäppchen) Zora Thiessen (Annemarie) Marie Gruber (Großmutter) Edgar Selge (Wolf) Felix Klare (Josef) Chiron Krase (Anton) Nina Vorbrodt (Frau Bürgermeister) Originaltitel: Rotkäppchen Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx Kamera: Armin Alker Musik: Winfried Grabe