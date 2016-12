Als der Müllersohn Hans (Jacob Matschenz) nach dem Tod seines Vaters bloss den Kater Minkus (Roman Knizka) erbt, ist er zunächst gekränkt. Am liebsten möchte er aus dessen Fell Pelzhandschuhe fertigen lassen. Doch dann kommt alles anders. Das Tier überredet den gutmütigen Hans, ihm stattdessen ein Paar Stiefel zu kaufen - den Kauf würde er auch bestimmt nicht bereuen. Als gestiefelter Kater zieht Minkus nun davon und erlegt Rebhühner. Die Beute bringt er an den Hof von König Otto und Prinzessin Frieda und erhält als Belohnung einen Sack voll Gold. Mit diesem Geld kann Hans nun die Steuerschulden des Vaters beim bösartigen Zauberer Abaddon (Jürgen Tarrach) tilgen und so seinen Bruder befreien, den Abaddon in einen Hund verwandelt hat. Dies ist die zweite Märchenverfilmung von Regisseur Christian Theede, der 2008 nach dem Buch von Dieter Bongartz und Leonie Bongartz schon den Grimm-Klassiker "Das tapfere Schneiderlein" inszenierte. Prominent besetzt und aufwendig in Szene gesetzt gibt Jürgen Tarrach hier gekonnt den bösen Zauberer Abaddon, der sich jedoch der List des gestiefelten Katers geschlagen geben muss. In Google-Kalender eintragen