Das Erste 06:35 bis 08:00 Komödie Die Lümmel von der ersten Bank D 1968 Stereo Untertitel HDTV

Pepe Nietnagel hat einen gut betuchten Vater, eine hübsche Schwester und ständig Ärger mit Studienrat Knörz, der ihm das Abitur am Mommsen-Gymnasium verbauen will. Kein Wunder, dass Pepe dem verknöcherten Lehrer dafür das Leben sauer macht. Mit einem verrückten Streich schafft er es, dass selbst Direktor Taft am Verstand seines Kollegen zu zweifeln beginnt und ihm dringend rät, in ein Sanatorium zu gehen. An Stelle von Knörz kommt der junge Dr. Kersten an die Schule. Er findet schnell ein besseres Verhältnis zu Pepe und dessen Klassenkameraden, auch wenn diese weiterhin für allerlei Aufregung an der "Penne" sorgen. Dr. Kersten verliebt sich in Helena Taft, die nette Tochter des Direktors, die von ihm ebenfalls sehr angetan ist. Ihrem Vater passt dies allerdings gar nicht, und er glaubt, das Liebespaar mit väterlichen Machtworten auseinander bringen zu müssen. Für Pepe wiederum ist es Ehrensache, Dr. Kersten auf seine Weise beizuspringen. Seine Mitschüler finden das höchst vergnüglich, Herr Direktor Taft weniger ...

Schauspieler: Hansi Kraus (Pepe Nietnagel) Theo Lingen (Dr. Gottlieb Taft) Gila von Weitershausen (Helena Taft) Ruth Stephan (Dr. Pollhagen) Hannelore Elsner (Geneviève Ponelle) Rudolf Schündler (Dr. Knörz) Uschi Glas (Marion Nietnagel) Originaltitel: Die Lümmel von der ersten Bank - 1. Trimester: Zur Hölle mit den Paukern Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Georg Laforet Kamera: Heinz Hoelscher Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6