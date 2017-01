TNT Comedy 04:35 bis 06:00 Komödie Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff USA 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Beim Bau des ersten Passagier-Raumschiffes "Mayflower I" wurde geschlampt. Doch das ist kein Problem für die Verantwortlichen: Das Raumschiff geht an den Start. Schon bald stellen sich die ersten Pannen ein: Computer versagen ihren Dienst und dezimieren die Besatzung, Instrumente gehen zu Bruch, und plötzlich nimmt die Mayflower Kurs auf die Sonne. Die Passagiere nehmen's gelassen, doch als der Kaffee ausgeht, bricht Panik aus. Nun ist Testpilot Ted Striker gefragt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Hays (Ted Striker) Julie Hagerty (Elaine) Lloyd Bridges (Steve McCroskey) Peter Graves (Kapitän Oveur) William Shatner (Murdock) Chuck Connors (Sarge) Chad Everett (Simon Kurtz) Originaltitel: Airplane II: The Sequel Regie: Ken Finkleman Drehbuch: Ken Finkleman Kamera: Joseph F. Biroc Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 6

