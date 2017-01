TNT Comedy 19:05 bis 19:25 Comedyserie Two and a Half Men Nutten, Nutten, Nutten USA 2010 16:9 Merken Nachdem Alan das Haus seiner Freundin Lyndsey abgefackelt hat, ist er zusammen mit ihr, ihrem Sohn Eldridge und seinem Sohn Jake bei seinem Bruder Charlie untergekommen. Lyndsey ist sauer auf Alan, der nicht begreift, dass der Brand weitreichende Folgen hat. In der verkohlten Ruine kommt es dann zu einer emotionalen Männerrunde mit Alan, Charlie, dem Pizzaboten Gordon und Lyndseys Ex-Mann Chris, der Lyndsey noch immer liebt und sie zurückgewinnen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Herb Melnick) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12