TNT Comedy 17:50 bis 18:15 Comedyserie Two and a Half Men Tubensahne USA 2010 16:9 Merken Alan und Charlie beobachten zwei Mädchen, die sich morgens aus Jakes Zimmer schleichen. Als sein Vater ihn zur Rede stellt, behauptet Jake, dass die zwei Mädchen nur Schulfreundinnen seien und er auf dem Boden geschlafen habe. Im Gegenzug verschweigt Alan seinem Sohn, dass er bei Lyndsey, der Mutter seines Freundes Eldrigde, übernachtet hat. Bald jedoch erwischt Jake seinen Vater, wie er sich aus Lyndseys Schlafzimmer stiehlt. Jake ist sauer und zieht zu seiner Mutter Judith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Herb Melnick) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12