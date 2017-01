TNT Comedy 16:20 bis 16:40 Comedyserie Two and a Half Men Superdad USA 2010 16:9 Merken Charlie arbeitet an einem neuen Titelsong für eine Sitcom, fühlt sich jedoch durch das Schlagzeugspiel von Jakes neuem Freund Eldridge gestört. Da er sich Ruhe ausbittet, überlegen Jake und Eldridge, was sie sonst noch machen könnten. Schließlich betrinken sie sich und müssen sich vor Übelkeit übergeben. Alan will daraufhin Eldridges Mutter die Meinung sagen - bis er sie kennenlernt. Charlie ist mit seinem Song unzufrieden und fragt Jake und seine Freunde nach ihrer Meinung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Graham Patrick Martin (Eldridge) Steffani Brass (Amy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12