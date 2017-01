TNT Comedy 09:55 bis 10:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Die Abräumer USA 2002 16:9 Merken Claudia und Sean haben das Wochenende in Atlantic City verbracht, während Eddie mit den Kindern zuhause blieb und auf sie aufgepasst hat. Als die beiden nach zwei Tagen zurückkehren, erkennen sie ihr Haus jedoch kaum wieder. Sean gibt indes mit dem ganzen Geld an, das er angeblich beim Blackjack gewonnen hat, doch seine Frau findet bald heraus, dass er nicht die ganze Geschichte erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Putch Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Andy Glickman Kamera: Thom Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6