TNT Comedy 05:35 bis 05:50 Comedyserie Your Pretty Face is Going to Hell Willkommen in der Hölle USA 2013 16:9 Merken Gary und Claude versuchen einen Profi-Baseballspieler dazu zu überreden, statt Gott ab sofort dem Teufel für jeden Bunt zu danken. Unsportliche Heiterkeit ist die Folge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Rowin (Claude) Matt Servitto (Satan) Henry Zebrowski (Gary) Alexis DeLaRosa (Cortez Cruz) Eddie Pepitone (Eddie Pepitone) Dana Snyder (Lucas) Polly Craig (Lucas' Nana) Originaltitel: Your Pretty Face is Going to Hell Regie: Chris "Casper" Kelly Drehbuch: Chris "Casper" Kelly, Dave Willis Kamera: Jon Swindall