Syfy 15:35 bis 16:25 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Geist in der Maschine CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Sheppard (Joe Flanigan) und seine Crew stehen nach einem Erforschungsflug plötzlich vor einem Problem: Irgendetwas hat die Kontrolle über alle elektronischen Systeme übernommen. Über eine plötzlich auf einem Bildschirm auftauchende Schrift beginnt etwas mit der Crew zu kommunizieren, was sich als Elizabeth Weir (Torri Higginson) ausgibt. Nachdem McKay (David Hewlett) diesem Wesen eine Computerstimme verschafft, erzählt es, dass Naniten das Wesen überzeugt hätten, seine Gestalt aufzugeben, um sich technologisch weiterzuentwickeln. Nicht alle glauben "Elizabeth" und so eskaliert die Lage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Kenneth J. Girotti Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith