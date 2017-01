Syfy 14:45 bis 15:35 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Daedalus-Variationen CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Plötzlich taucht ein mysteriöses Daedalus-Duplikat im Orbit über Atlantis auf. Sheppard (Joe Flanigan), McKay (David Hewlett), Teyla (Rachel Luttrell) und Ronon (Jason Momoa) fliegen mit einem Jumper an Bord, um das Schiff zu inspizieren. Als sie ankommen, wartet eine ominöse Videobotschaft auf sie. Doch bevor sie sich ein Bild machen können, werden sie mit dem Schiff in eine zweite Realität transportiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Momoa (Ronon Dex) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Kavan Smith (Major Evan Lorne) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith