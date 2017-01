History 04:15 bis 05:40 Dokumentation Einstein - Das Gehirn hinter dem Genie USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 2015 jährt sich Albert Einsteins Todestag bereits zum 60. Mal und damit auch der Diebstahl seines Gehirns. Gestohlen wurde es von dem Arzt, der mit seiner Autopsie betraut war. Unzählige Wissenschaftler haben es im Laufe der Jahrzehnte untersucht, um herauszufinden, wie Einstein das Gesicht der Wissenschaft ändern und das Wort "Genie" neu definieren konnte. Die Dokumentation folgt der Spur seines Gehirns und erzählt parallel dazu die Lebensgeschichte des Wissenschaftlers. Außerdem wird darauf eingegangen, was wir durch ihn über das menschliche Gehirn lernen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of Einstein's Brain Altersempfehlung: ab 12