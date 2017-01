History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen D 2015 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1959 lernt Elvis Presley in Wiesbaden die 14-jährige Priscilla Beaulieu kennen. Der Rockstar ist fasziniert von dem Mädchen, das alles dafür getan hat, diese Begegnung mit ihrem Idol zu arrangieren. Die minderjährige Priscilla zieht in die Villa von Elvis in Memphis. Er geht auf Tournee und lässt sie oft allein. Einige Jahre später heiraten sie, obwohl ihre Liebe bereits abgekühlt ist. Im Oktober 1973 werden Elvis und Priscilla geschieden. Für Priscilla ist es ein Befreiungsschlag. Nach dem Tod des "King of Rock 'n' Roll" wird sie zur Regentin des von ihm hinterlassenen Imperiums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elvis & Priscilla - Der King und das Mädchen Altersempfehlung: ab 12