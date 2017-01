History 09:20 bis 10:55 Dokumentation Wer hat Angst vor dem Weißen Hai? USA 2013 Stereo 16:9 Merken Neueste Forschungen zeigen, dass der Meeresräuber ungeahnte kognitive Fähigkeiten besitzt und kleinste elektrische Strömungen wahrnimmt. Deshalb greifen Haie stählerne Forschungskäfige an, deren Eintauchen eine enorme Stromstärke erzeugt. Aufbauend auf den Versuchen des Ozeanographen Fabien Cousteau, taucht ein Team von Meeresforschern ohne jeden Schutz hinab in den Ozean. Sie schwimmen und kommunizieren mit einem fünf Meter langen Weißen Hai, der sich als ein neugieriges und mit sanften Mitteln erziehbares Wesen entpuppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great White Shark: Beyond the Cage of Fear Altersempfehlung: ab 12