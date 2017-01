TNT Film 23:50 bis 01:40 Actionfilm The Fast and the Furious: Tokyo Drift USA, D 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sean Boswell flieht nach Tokio, um nicht wegen illegaler Autorennen ins Gefängnis zu müssen. Doch seine Leidenschaft für schnelle Autos und schöne Frauen führt ihn schnell auf Kollisionskurs mit der japanischen Unterwelt. Um zu überleben, muss Sean das Drift Racing meistern - einen neuen Rennstil, bei dem todesmutige Fahrer durch Haarnadelkurven rasen und dabei Gefahr und Gravitation trotzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Black (Sean Boswell) Bow Wow (Twinkie) Zachery Ty Bryan (Clay) Brandon Brendel (Clays Kumpel #1) Daniel Booko (Clays Kumpel #2) David V. Thomas (Clays Kumpel #3) Amber Stevens (Cheerleader #1) Originaltitel: The Fast and the Furious: Tokyo Drift Regie: Justin Lin Drehbuch: Chris Morgan Kamera: Stephen F. Windon Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12