TNT Film 20:15 bis 22:05 Actionfilm The Fast and the Furious USA, D 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dominic Toretto (Vin Diesel) ist der Anführer einer Autogang, die illegale Straßenrennen durchführt. Bei einem nächtlichen Rennen fordert der unbekannte Newcomer Brian (Paul Walker) den Champion Dominic heraus. Als die Polizei plötzlich auftaucht, droht Dominic geschnappt zu werden. Doch ausgerechnet sein Rivale Brian hilft ihm aus der Klemme. Daraufhin wird Brian Mitglied der Gang und zum Vertrauten Dominics. Was der nicht weiß: Brian ist ein Undercover-Cop und soll herausfinden, ob Dominics Gang hinter einer Reihe von spektakulären LKW-Überfällen steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia Toretto) Rick Yune (Johnny Tran) Chad Lindberg (Jesse) Johnny Strong (Leon) Originaltitel: The Fast and the Furious Regie: Rob Cohen Drehbuch: Gary Scott Thompson, Erik Bergquist, David Ayer Kamera: Ericson Core Musik: Brian Transeau Altersempfehlung: ab 16