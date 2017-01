Niederlande 2 11:35 bis 12:00 Sonstiges Het Vermoeden Heino Falcke NL 2017 HDTV Merken Nadat we op oudjaar onder luid geknal en vuurwerkdampen naar de hemel hebben staan turen, stappen we samen met hoogleraar sterrenkunde Heino Falcke het nieuwe jaar in. Falcke wordt gedreven door de wens om door te vragen op zoek naar de ultieme grens van wat we kunnen weten. Zowel in zijn werk als in zijn geloof vraagt hij zich af: Wat is er achter de hemel? In 2011 ontving Heino Falcke de prestigieuze Spinozapremie voor zijn onderzoek naar zwarte gaten. Al zijn hele leven is hij gefascineerd door de sterren. "Als ik naar de hemel kijk, dan zie ik een klein beetje van Gods schoonheid. Je voelt je nietig als je naar de hemel kijkt en beseft dat er meer sterren zijn dan korreltjes zand op het strand." Zijn geloof is voor hem een ontdekkingsreis. "Je moet zelf leren ontdekken, begrijpen en ervaren, pas dan wordt het deel van jezelf." Door het heelal te onderzoeken leert hij God beter kennen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marleen Stelling Originaltitel: Het vermoeden