Niederlande 2 10:15 bis 10:30 Sonstiges Geloofsgesprek Nieuwjaarswens door kardinaal Wim Eijk NL 2017 Merken Op nieuwjaarsdag wenst kardinaal Eijk alle kijkers veel zegen in 2017 en schetst hij een weg naar meer verbondenheid tussen mensen in Nederland. Die weg loopt via Christus, die het centrum van de wereld is. Kardinaal Eijk wijst op het gebed: wie bidt, erkent dat hij of zij niet het middelpunt van het leven is. Als mensen moeten we erkennen dat we delen in Iemand die groter is dan wijzelf. Pas als we dat erkennen, beseffen we dat we het niet alleen kunnen en steeds weer de ander en de Ander nodig hebben. Alleen met die nederigheid kan er meer verbondenheid groeien tussen mensen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Leo Fijen Originaltitel: Geloofsgesprek