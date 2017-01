Niederlande 2 07:00 bis 07:30 Sonstiges Jacobine op zondag Wat hebben de Wijzen uit het Oosten in 2016 te bieden? NL 2016 Merken Volgens de Bijbel werd het kindeke Jezus in de stal bezocht door drie Wijzen uit het Oosten, die goud, mirre en wierook meebrachten. Jacobine Geel ontvangt op Eerste Kerstdag drie hedendaagse wijzen, afkomstig uit het oosten van ons eigen land: Jan Terlouw (schrijver en oud-D66-politicus), Anne van der Meiden (theoloog) en Wouke van Scherrenburg (voormalig politiek verslaggever). Welke geschenken komen zíj ons brengen? Een warmhartig gesprek over vertrouwen, wijsheid en veerkracht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jacobine Geel Originaltitel: Jacobine op zondag