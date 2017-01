Disney Cinemagic 17:00 bis 18:45 Trickfilm Zoomania USA 2016 Nach einer Vorlage von Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore, Josie Trinidad, Jim Reardon, Phil Johns Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zoomania ist eine Metropole wie keine andere, eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und Schmelztiegel der unterschiedlichsten Tierarten aus aller Welt: Wüstenbewohner leben in Sahara-Wolkenkratzern neben Eisbären in coolen Iglu-Appartements. Hier scheint für jeden einfach alles möglich, egal ob Spitzmaus oder Elefant. Doch als Polizistin Judy Hopps - jung, ehrgeizig, Häsin - nach Zoomania versetzt wird, stellt sie schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus knallharten und vor allem großen Tieren durchzubeißen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Josefine Preuß (Judy Hopps) Florian Halm (Nick Wilde) Oliver Stritzel (Chief Bogo) Britta Steffenhagen (zweite Bürgermeisterin Dawn Bellwether) Daniel Zillmann (Benjamin Clawhauser) Antje von der Ahe (Bonnie Hopps) Uwe Büschken (Stu Hopps) Originaltitel: Zootopia Regie: Byron Howard, Rich Moore Drehbuch: Jared Bush, Phil Johnston Musik: Michael Giacchino