MDR 01:55 bis 03:35 Krimi Ein Freund gewisser Damen - The Walker USA, GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Spielfilm USA/ Großbritannien 2007 Er ist der Darling der Washingtoner High-Society-Ladys: Carter Page III, schwuler Gentleman aus Texas, vertreibt gelangweilten Gattinnen die Zeit, wenn ihre mächtigen Ehemänner Weltpolitik machen oder an der Börse Millionen verschieben. Eines Tages bittet ihn seine Klientin Lynn um einen verhängnisvollen Gefallen: Ihr Liebhaber wurde ermordet, und damit ihr eifersüchtiger Mann nichts von der Affäre erfährt, soll Carter vorgeben, die Leiche gefunden zu haben. Zu spät erkennt der, dass er damit selbst ins Visier der Ermittler gerät. Ein Texaner in Washington: Carter Page III (Woody Harrelson) mag aus der Provinz in die amerikanische Hauptstadt gekommen sein, aber ein Hinterwäldler ist er weiß Gott nicht. Aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie stammend, hat der distinguierte Gentleman es zu seiner vornehmen Aufgabe gemacht, reiche Upperclass-Ladys zu unterhalten und sie zu begleiten, wenn ihre Ehemänner keine Lust oder keine Zeit haben. Beim wöchentlichen Kartenspielen tauscht er mit Society-Diven wie Natalie Van Miter (Lauren Bacall) den neuesten Klatsch aus und bezaubert sie mit seinen süffisanten Bonmots. Eifersüchtig müssen die Ehemänner aus Politik und Wirtschaft nicht sein, denn der "Walker" ihrer Frauen ist schwul. Eines Tages bittet seine liebste Klientin Lynn Lockner (Kristin Scott Thomas), Gattin eines einflussreichen Senators (Willem Dafoe), ihn um besondere Hilfe: Ihr Liebhaber, ein einflussreicher Lobbyist, wurde ermordet. Um sie zu schützen, behauptet Page gegenüber der Polizei, er habe die Leiche des Mannes entdeckt. Dieser Freundschaftsdienst droht ihm schon bald zum Verhängnis zu werden, denn ehe sich der Charmeur versieht, findet er sich in einem Netz aus Intrigen und Machtspielen wieder, bei dem man ihn zum Bauernopfer machen will. Von seinen vermeintlichen Freunden fallen gelassen, muss Carter mit Unterstützung seines treuen Liebhabers Emek (Moritz Bleibtreu) auf eigene Faust herausfinden, wer wirklich hinter dem Mord steckt. Faszinierenderweise funktioniert "Ein Freund gewisser Damen - The Walker" auf drei Ebenen gleichermaßen: als ebenso schillernde wie sarkastische Beschreibung der Washingtoner Politklasse; als vertrackter und atmosphärischer Krimi; und als Charakterporträt eines Mannes, der gezwungen ist, seine dekadente Gleichgültigkeit aufzugeben - ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch das Werk des Regisseurs Paul Schrader zieht. Nicht zufällig war der Film ursprünglich als Fortsetzung des thematisch ähnlichen "Ein Mann für gewisse Stunden" konzipiert. Paul Schrader läuft mit diesem elegant bitterbösen Film zu wahrer Hochform auf. Hauptdarsteller Woody Harrelson liefert in der Rolle des blasierten Carter Page III eine seiner schillerndsten Darstellungen. Zum exzellenten Ensemble gehören außerdem Kristin Scott Thomas, Moritz Bleibtreu, Willem Dafoe und die Leinwandlegende Lauren Bacall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Harrelson (Carter Page III.) Kristin Scott Thomas (Lynn Lockner) Lauren Bacall (Natalie van Miter) Ned Beatty (Jack Delorean) Moritz Bleibtreu (Emek Yoglu) Mary Beth Hurt (Chrissie Morgan) Lily Tomlin (Abigail Delorean) Originaltitel: The Walker Regie: Paul Schrader Drehbuch: Paul Schrader Kamera: Chris Seager Musik: Anne Dudley Altersempfehlung: ab 12

