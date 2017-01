MDR 00:25 bis 01:55 Komödie Ich sehe den Mann deiner Träume USA, E 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie von ihrem Ehemann Alfie verlassen wurde, sucht die liebeskranke Helena Rat bei einer Wahrsagerin, die ihr mit esoterischen Ratschlägen und diffusen Vorausahnungen das Geld aus der Tasche zieht. Unterdessen verliebt sich Helenas verheiratete Tochter Sally in ihren neuen Boss, während Ehemann Roy seine mäßige Schriftstellerkarriere auf unlautere Weise ankurbeln will. Der alternde Alfie wiederum verliebt sich in eine junge Prostituierte, die ihn nach Strich und Faden ausnimmt. Jahrzehntelang waren Helena (Gemma Jones) und Alfie (Anthony Hopkins) ein glückliches Paar - bis der alternde Gentleman von einer verspäteten Midlife Crisis gepackt wird und seine Frau verlässt. Während der vermögende Senior mit Viagra in der Tasche das Londoner Nachtleben unsicher macht, verspricht Helena sich von der Wahrsagerin Cristal (Pauline Collins) Hilfe. Die gewiefte Scharlatanin erkennt schnell, dass sie mit der liebeskranken Frau leichtes Spiel hat, und macht sie mit immer neuen, nebulösen Vorhersagen zu einer zahlungswilligen Dauerklientin. Ihre Prophezeiung von einem großen, gut aussehenden Traummann erfüllt sich zwar nicht, aber als Helena den kleinen, dicklichen Buchhändler Jonathan (Roger Ashton-Griffiths) kennenlernt, ist ihr das Beweis genug für Cristals einzigartige Fähigkeiten. Sally (Naomi Watts), die Tochter von Helena und Alfie, tritt derweil eine neue Stelle in der renommierten Kunstgalerie von Greg Clemente (Antonio Banderas) an. Bald verfällt sie dem Charme ihres weltgewandten Chefs, wagt es aber nicht, ihm ihre Gefühle zu gestehen - und erlebt eine böse Überraschung. Auch Sallys Ehemann Roy (Josh Brolin), ein mäßig begabter Schriftsteller, jagt seiner Vorstellung von privatem Glück und beruflicher Erfüllung hinterher. Bislang allerdings mit äußerst bescheidenem Erfolg. Schließlich verliebt er sich in eine mysteriöse Frau (Freida Pinto) aus der Wohnung gegenüber und will seiner Karriere durch Betrug und Täuschung auf die Sprünge helfen. An einer Art Selbsttäuschung scheint indes Alfie zu leiden. Er verfällt mit Haut und Haaren der Prostituierten Charmaine (Lucy Punch) und merkt nicht, dass die vulgäre und treulose junge Frau ihn nur ausnutzt. Meisterregisseur Woody Allen zeigt sich bei "Ich sehe den Mann deiner Träume" in Hochform. Der vierfache Oscar-Preisträger nimmt in der Tragikomödie das menschliche Streben nach Glück und den Hang des Menschen zum Selbstbetrug aufs Korn. In typischer Manier inszeniert er die Schicksale seiner Protagonisten mit scharfsinnigem Humor. Wie immer bei Allen standen auch diesmal die Stars Schlange, um in seinem Film mitwirken zu dürfen. Die Mühe hat sich gelohnt: Bei der Premiere auf dem Filmfestival von Cannes erhielten Allen und sein Ensemble stehende Ovationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Sally Channing) Josh Brolin (Roy Channing) Gemma Jones (Helena Shebritch) Anthony Hopkins (Alfie Shebritch) Antonio Banderas (Greg Clemente) Freida Pinto (Dia) Lucy Punch (Charmaine) Originaltitel: You Will Meet a Tall Dark Stranger Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: Woody Allen