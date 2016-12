MDR 20:15 bis 22:45 Dokumentation Eberhard Cohrs - der Kleene für die große Komik D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich wieder eine Sendung über Eberhard Cohrs! Da ist hemmungsloses Lachen und diebische Freude über seine gelungenen Späße garantiert. Wir zeigen jede Menge genialer Sketche und Auftritte des kleinen Sachsen. Und wer die Cohrsschen Klassiker schon mitsprechen kann, darf sich von ganz neuen Witzen des großartigen Humoristen überraschen lassen. Am 4. Januar wäre der legendäre Komiker 95 Jahre alt geworden. Ein Grund auch für Wolfgang Lippert Künstler zu besuchen, die mit ihm gespielt haben, die mit ihm in Sendungen auftraten, die ihn zum Vorbild haben und bewundern. Frank Schöbel hat ihn ganz am Anfang seiner Karriere erlebt und Inka Bause hat seinen letzten Auftritt angesagt. Katrin Weber und Thorsten Wolf sind von der Art begeistert, wie er Pointen setzte. Juergen Schulz hat mit Eberhard Cohrs zwei große Sendungen gestaltet und Herbert Köfer kennt ihn noch von "Da lacht der Bär" und hat ihn ganz privat kennengelernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eberhard Cohrs - der Kleene für die große Komik