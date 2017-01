MDR 15:20 bis 16:50 Reportage Die Elbe von oben D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Atemberaubend der Blick aus einigen hundert Metern Höhe. Mit dem Scharfsinn eines Seeadlers gleitet das fliegende Auge einer Hightech-Kamera über die Elbe - scheinbar schwerelos, dem Lauf ihrer Geschichten folgend, vom Elbsandsteingebirge bis in die Altmark. Dabei wird deutlich: Es ist der Fluss, der die Landschaften zu seinen Ufern schuf und das Leben seiner Anwohner bis heute prägt. Goldglänzend schlängelt er sich wie ein Band durch die Landschaft, trennt Dörfer und Landstriche und verbindet deren Bewohner zugleich. Für den, der hier aufgewachsen ist, ist die Elbe ein Teil des Lebens. Für Menschen, die hier arbeiten, ist sie existenziell. Für Naturschützer eine der letzten intakten Stromlandschaften Europas. Ein Fluss, der Launen zeigt - ungehemmt und dabei unberechenbar. So mancher hat versucht, ihn zu bändigen, andere gaben seinem Willen schließlich nach. Die Elbe ist der letzte weitgehend naturbelassene Fluss Zentraleuropas. Über hunderte Kilometer zieht sie ihre Bahn wie seit Urzeiten - ohne Staustufen und steinernes Korsett, ihrem natürlichen Lauf folgend - als einziger Verkehrsfluss Europas. An ihren Ufern liegen Orte wie Dresden, Wittenberg und Wörlitz sowie einzigartige Kultur- und Naturlandschaften. Es herrscht eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren, deren Überleben die Elbe bis heute sichert. "Die Elbe von oben" ist eine außergewöhnliche Entdeckungsreise mit opulenten Bildern aus der Luft. Über viele Tage und Flugstunden waren die Filmemacher mit einem Hubschrauber unterwegs, von Tschechien bis nach Wittenberge, und sie hatten dabei nicht nur eines der modernsten Kamerasysteme, sondern auch einen der international renommiertesten Luftbild-Kameraleute an Bord: Simon Werry. Mit seinen Bildern folgen wir dem Lauf der Elbe und ihren Geschichten, wechseln überraschend die Perspektive und vertiefen die Details, um uns den Menschen zu nähern, die aufs innigste mit "ihrer Elbe" verbunden sind. Erst so lässt sich der Charakter eines Flusses begreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Elbe von oben Regie: Antje Schneider/Joachim Günther